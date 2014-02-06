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Öğünler Salata Körili avokado

Körili Avokado

Körili Avokado

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Avokadonun kabuğunu soyup, dilimleyin. Sarımsağı ince ince kıyın. Avokadoyu sarımsak ve zeytinyağı ile küçük bir tencereye aktarın. 5 dakika, orta hararetli ateş üstünde pişirin (gerekirse 1 çorba kaşığı su ilave edin). Ocağı kapattıktan sonra köriyi ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Soğuttuktan sonra bekletmeden servis yapın.

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