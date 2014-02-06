Körili Avokado

Avokadonun kabuğunu soyup, dilimleyin. Sarımsağı ince ince kıyın. Avokadoyu sarımsak ve zeytinyağı ile küçük bir tencereye aktarın. 5 dakika, orta hararetli ateş üstünde pişirin (gerekirse 1 çorba kaşığı su ilave edin). Ocağı kapattıktan sonra köriyi ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Soğuttuktan sonra bekletmeden servis yapın.