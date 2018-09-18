Kısır
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bulguru tencereye alın, üzerini geçecek kadar kaynar suyla ıslatıp kapağı kapalı olarak bekletin. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pembeleşince salçayı ilave edip 1 dakika daha kavurun.
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2
Suyunu çeken bulgurun üzerine ekleyip karıştırın. Doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz, domates ve nar ekşisini ilave edin. Baharatları katıp karıştırın. Arzunuza göre süsleyerek servis yapın.
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