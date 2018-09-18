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Öğünler Salata Kısır

Kısır

Kısır
KOLAY 20 DAKİKA

Anne eli değimiş gibi...İşte Kısır tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bulguru tencereye alın, üzerini geçecek kadar kaynar suyla ıslatıp kapağı kapalı olarak bekletin. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pembeleşince salçayı ilave edip 1 dakika daha kavurun.

  • 2

    Suyunu çeken bulgurun üzerine ekleyip karıştırın. Doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz, domates ve nar ekşisini ilave edin. Baharatları katıp karıştırın. Arzunuza göre süsleyerek servis yapın.

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