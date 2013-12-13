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Öğünler Salata Kaya koruğu salatası

Kaya Koruğu Salatası

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Ege'nin eşsiz lezzeti kaya koruğu, zeytinyağı ve limonun taze aromasıyla buluşuyor. Hafif, ferahlatıcı ve tam bir antioksidan deposu. Doğanın şifasını sofranıza taşıyın!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kaya koruklarının yapraklarını ayıklayın. Tencereye bir miktar su ile sirkeyi koyun ve kaynatın. Kaya koruklarını atıp, 3 dakika kaynatın. Daha sonra soğuk su dolu bir kaba çıkartın. Sarımsakları tuz ile dövün.
  • 2
    Bir kaseye zeytinyağı, limon suyu ve dövülmüş sarımsağı koyup karıştırın. Kaya koruklarını süzgece alın, suyu iyice süzülünce hazırladığınız sosla karıştırın. Buzdolabında 2 saat dinlendirin ve servis yapın.

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