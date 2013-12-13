Kaya Koruğu Salatası
Ege'nin eşsiz lezzeti kaya koruğu, zeytinyağı ve limonun taze aromasıyla buluşuyor. Hafif, ferahlatıcı ve tam bir antioksidan deposu. Doğanın şifasını sofranıza taşıyın!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kaya koruklarının yapraklarını ayıklayın. Tencereye bir miktar su ile sirkeyi koyun ve kaynatın. Kaya koruklarını atıp, 3 dakika kaynatın. Daha sonra soğuk su dolu bir kaba çıkartın. Sarımsakları tuz ile dövün.
-
2
Bir kaseye zeytinyağı, limon suyu ve dövülmüş sarımsağı koyup karıştırın. Kaya koruklarını süzgece alın, suyu iyice süzülünce hazırladığınız sosla karıştırın. Buzdolabında 2 saat dinlendirin ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL