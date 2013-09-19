Havuçlu Salata
Havuç salatası, lezzetli ve renkli bu salata sofralarınıza renk katacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Havuçları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Ayçiçek yağını geniş bir tavaya alıp havucu kavurun. Soğuduktan sonra geniş bir kaba alın. Elinizle küçük parçalara ayırdığınız cevizleri havuca ekleyin.
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2
Kıyılmış maydanoz ve tuz ilave edip harmanlayın. Servis tabaklarına alın ve üzerine yoğurt ilave ederek servis yapın.
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