Girit Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle tavuk etini bol su ile haşlayın.
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2
Diğer tarafta 4 yemek kaşığı yoğurt ve kesme şekeri bir kaseye alın. Üzerine yarım su bardağı tavuk suyu ekleyip karıştırarak ezin.
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3
İçine 2 yemek kaşığı krema, 2 yemek kaşığı limon suyu, tuz, karabiber, ince kıyılmış taze nane ve maydanoz ekleyin.
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4
Eti şerit şeklinde doğrayın. Yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. ince kıyılmış taze soğan ile süsleyin.
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5
Buzdolabında yarım saat bekletip servis yapın.
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