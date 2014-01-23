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Öğünler Salata Girit salatası

Girit Salatası

Girit Salatası
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Öncelikle tavuk etini bol su ile haşlayın.
  • 2
    Diğer tarafta 4 yemek kaşığı yoğurt ve kesme şekeri bir kaseye alın. Üzerine yarım su bardağı tavuk suyu ekleyip karıştırarak ezin.
  • 3
    İçine 2 yemek kaşığı krema, 2 yemek kaşığı limon suyu, tuz, karabiber, ince kıyılmış taze nane ve maydanoz ekleyin.
  • 4
    Eti şerit şeklinde doğrayın. Yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. ince kıyılmış taze soğan ile süsleyin.
  • 5
    Buzdolabında yarım saat bekletip servis yapın.

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