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Enginar Carpaccio

Enginar Carpaccio
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Enginarları incecik dilimleyin. Kararmalarını önlemek, aynı zamanda enginarları yumuşatmak için üzerlerine limon suyu gezdirip yarım saat dinlendirin.
  • 2
    Sürenin sonunda limon suyunu süzdürüp, enginarları servis tabağına yerleştirin. Avokadoyu enlemesine ikiye kesip enginarların üzerlerine serpiştirin. Ortasına elinizle küçük parçalara ayırdığınız rokayı koyup servis yapın.

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