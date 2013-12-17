Enginar Carpaccio
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Enginarları incecik dilimleyin. Kararmalarını önlemek, aynı zamanda enginarları yumuşatmak için üzerlerine limon suyu gezdirip yarım saat dinlendirin.
-
2
Sürenin sonunda limon suyunu süzdürüp, enginarları servis tabağına yerleştirin. Avokadoyu enlemesine ikiye kesip enginarların üzerlerine serpiştirin. Ortasına elinizle küçük parçalara ayırdığınız rokayı koyup servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL