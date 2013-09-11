Bahar Salatası
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle bahar salatası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bademleri sıcak suda bekletip, kabuklarını soyun. Çok az zeytinyağında kavurun. Servis tabağına Akdeniz yeşilliklerini alın. Üzerine dilimlenmiş domates ve portakalla birlikte bademleri de koyun. Balzamik sirkeye zeytinyağını gezdirin. En son peynir ilavesi ile servis yapın.
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