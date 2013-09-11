Bahar Salatası

Bademleri sıcak suda bekletip, kabuklarını soyun. Çok az zeytinyağında kavurun. Servis tabağına Akdeniz yeşilliklerini alın. Üzerine dilimlenmiş domates ve portakalla birlikte bademleri de koyun. Balzamik sirkeye zeytinyağını gezdirin. En son peynir ilavesi ile servis yapın.