Arpa Şehriye Salatası
Arpa şehriye, taze sebzeler ve hafif soslarla buluşarak, hem besleyici hem de ferah bir salata alternatifi sunar. Her öğüne yakışan, lezzetli bir tercih.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağını bir tencereye alıp ısıtın. Üzerine arpa şehriyeyi ekleyip hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Su ekleyip haşlayın. şehriyeler suyunu çekince tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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2
Sarımsakları dövüp yoğurda ekleyin. Mayonezi ekleyip karıştırın. Taze soğan ve dereotunu incecik kıyın. Soğuyan şehriyeye yoğurtlu karışım, dereotu, taze soğan ve mısırı ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp, soğuk olarak servis yapın.
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