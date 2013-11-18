Sütlü İrmik Pastası

Sütü bir tencereye alıp içine irmik, nişasta ve toz şeker katın. Koyu bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırın. Kıvama geldiğinde tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin. Bisküvileri süte batırıp, çıkarın ve kare bir kabın içine dizin.