Tarif Ara
Öğünler Pastalar Sütlü irmik pastası

Sütlü İrmik Pastası

ORTA

Süt, irmik ve vanilyanın zarif uyumu, üzerindeki meyve ve soslarla tamamlanıyor; yumuşacık dokusu ve sade şıklığıyla gönülleri fethediyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sütü bir tencereye alıp içine irmik, nişasta ve toz şeker katın. Koyu bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırın. Kıvama geldiğinde tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin. Bisküvileri süte batırıp, çıkarın ve kare bir kabın içine dizin.
  • 2
    Üzerine sütlü karışımı boşaltın ve spatula ile düzeltin. Mandalina ve nar ile süsleyip, donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Dilimleyerek, soğuk servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Narlı Pasta

Narlı Pasta

Muzlu Rulo Pasta
ORTA 20 DAKİKA

Muzlu Rulo Pasta

Çikolatalı Yılbaşı Pastası
KOLAY 20 DAKİKA

Çikolatalı Yılbaşı Pastası

Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar

Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar