Sütlü İrmik Pastası
Süt, irmik ve vanilyanın zarif uyumu, üzerindeki meyve ve soslarla tamamlanıyor; yumuşacık dokusu ve sade şıklığıyla gönülleri fethediyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütü bir tencereye alıp içine irmik, nişasta ve toz şeker katın. Koyu bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırın. Kıvama geldiğinde tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin. Bisküvileri süte batırıp, çıkarın ve kare bir kabın içine dizin.
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2
Üzerine sütlü karışımı boşaltın ve spatula ile düzeltin. Mandalina ve nar ile süsleyip, donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Dilimleyerek, soğuk servis yapın.
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