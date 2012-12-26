Portakallı Çikolatalı Pasta

Ayrı bir yerde portakal suyu ile Grand marnier'i karıştırın. Bisküvileri bu karışıma batırıp çıkarın. Çikolatalı karışımın bir kısmını yağlı kağıtla kaplanmış baton kek kalıbına dökün. Üzerine bisküvi yerleştirin. Aynı işlemi 4-5 kez tekrarlayın. En üste çikolata döküp, pastanın her tarafına yayın.