Peynirli Pasta

Bu arada dondurulmuş vişne ile şekeri 10 dakika pişirin. Mısır nişastasını 1 kahve fincan su ile sulandırın. Pişmekte olan vişnelere ilave edin. Koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp, soğuyan bisküvili karışımın üzerine dökün. Buzdolabında soğutun. Arzuya göre dilimleyip, servis yapın.