Peynirli Pasta
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bisküvi ve cevizi robotta çekin. Çektiğiniz malzemelerin üzerine tarçın ve erittiğiniz tereyağı veya tereyağını ekleyip karıştırın. Yağlanmış fırın kabına dökün. 180 derece fırında 15 dakika pişirip, soğumaya bırakın.
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2
Bu sırada yumurta, vanilya ve kremayı iyice çırpın. Labne peyniri ekleyip, tekrar iyice karıştırın. Bu malzemeyi soğuyan bisküvilerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirip, soğutun.
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3
Bu arada dondurulmuş vişne ile şekeri 10 dakika pişirin. Mısır nişastasını 1 kahve fincan su ile sulandırın. Pişmekte olan vişnelere ilave edin. Koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp, soğuyan bisküvili karışımın üzerine dökün. Buzdolabında soğutun. Arzuya göre dilimleyip, servis yapın.
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