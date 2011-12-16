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Öğünler Pastalar Peynirli pasta

Peynirli Pasta

Peynirli Pasta
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bisküvi ve cevizi robotta çekin. Çektiğiniz malzemelerin üzerine tarçın ve erittiğiniz tereyağı veya tereyağını ekleyip karıştırın. Yağlanmış fırın kabına dökün. 180 derece fırında 15 dakika pişirip, soğumaya bırakın.
  • 2
    Bu sırada yumurta, vanilya ve kremayı iyice çırpın. Labne peyniri ekleyip, tekrar iyice karıştırın. Bu malzemeyi soğuyan bisküvilerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirip, soğutun.
  • 3
    Bu arada dondurulmuş vişne ile şekeri 10 dakika pişirin. Mısır nişastasını 1 kahve fincan su ile sulandırın. Pişmekte olan vişnelere ilave edin. Koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp, soğuyan bisküvili karışımın üzerine dökün. Buzdolabında soğutun. Arzuya göre dilimleyip, servis yapın.

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