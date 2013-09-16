Meyveli Kalp Pasta
Renkli meyveler ve yumuşacık kek katmanlarıyla her lokmada romantizm ve tazelik sunan özel bir pasta.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pastayı yapmaya başlamadan 8 saat önce, üzerini kaplamada kullanacağınız şeker hamurunu hazırlayın. Bunun için jelatini ısıya dayanıklı bir kaba alıp üzerine su ilave edin. Karıştırarak 5 dakika bekletin. Jelatini koyduğunuz kabı, içinde su kaynayan başka bir kabın üzerine koyarak (benmari usulü) jelatin şeffaflaşana ve tamamen eriyene dek ısıtın.
-
2
Eriyen jelatine glikoz ve gliserin ekleyip ısıtmaya devam edin (işlem sırasında jelatinli karışım kesinlikle kaynamamalıdır, kaynarsa jelatin özelliğini kaybeder). Daha sonra pudra şekerini düz bir zemine dökün. Ortasını havuz şeklinde açıp, jelatinli karışımı dökün. Gıda boyasını ilave edin.
-
3
Şeker hamuru düzgün yumuşak bir şekil alana ve merdane ile açılacak kıvama gelene kadar yoğurun. Hava almayacak şekilde streç filmle sıkıca sarın ve en az 8 saat oda sıcaklığında bekletin.
-
4
Pandispanya için yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp kabarıncaya dek çırpın. Üzerine sırasıyla yağ, un, kabartma tozu ve vanilya ilave ederek karıştırın. Harcı kalp şeklindeki yağlanmış bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üçe bölün.
-
5
Yarım litre su ve 2 su bardağı toz şekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra altını kapatın. Şurup soğuduktan sonra pandispanya parçalarını bu şurupla ıslatın. Pandispanyanın alt kısmını servis tabağına alın. Pastada kullanacağınız meyveleri küp şeklinde doğrayın.
-
6
Krema için süt, vanilya ve toz şekerin yarısını bir tencereye alıp ısıtın. Başka bir kapta kalan şeker, yumurta, yumurta sarısı ve nişastayı çırpıp, ocaktaki ısıtılmış sütlü karışıma azar azar ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırmaya devam edin. Koyulaşıp kıvam alınca ocaktan alın. Buzdolabında yarım saat bekletin.
-
7
Daha sonra servis tabağına aldığınız pandispanyanın alt parçasının üzerine krema sürüp meyve koyun. İkinci parçayı üzerine kapatın. Yeniden krema sürüp, meyve koyun. Üst parçayı kapatıp, kalan kremayla pastanın üzerini ince bir tabaka halinde kaplayın. Yarım saat buzdolabında bekletin. Daha önce hazırladığınız şeker hamurunu merdane yardımı ile açıp pastayı kaplayın. Yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerini hazır pasta şekerlemeleri ile süsleyin.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri