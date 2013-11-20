Küçük Pastacıklar

Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Ayçiçieği yağı ve sütü ekleyip, çırpmaya devam edin. Sonra un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve ısıya dayanıklı 25x25 cm'lik bir fırın kabına boşaltın.