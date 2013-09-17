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Krem Karamelli Pasta

Krem Karamelli Pasta
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Krem karamelli pasta, sofralarınıza lezzet katacak bir pasta tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pandispanya büyüklüğünde yuvarlak bir fırın kabını suyla ıslatın. Karamel için toz şeker ve limon suyunu bir tavaya alın. Şeker renk değiştirinceye kadar kısık ateşte pişirin.
  • 2
    Şekeri bekletmeden fırın kabına yayın. Krem karamel için süt, puding ve yumurta sarılarını orta ateşte karıştırarak pişirip fırın kabının içindeki şekerin üzerine boşaltın. Soğumaya bırakın.
  • 3
    Diğer tarafta soğuk sütle toz krem şantiyi çırpın. Krem şantiyi donan krem karamelin üzerine yayın. Üzerine pandispanyanın tek parçasını yerleştirin. Nescafeyi 1 su bardağı ılık suda karıştırarak çözün. Toz şekeri ekleyip karıştırın.
  • 4
    Pandispanyayı şekerli ılık nescafe ile ıslatın. Kalıbı buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra hafifçe sallayarak, krem karamelin kalıptan ayrılmasını sağlayın. Servis tabağına çevirip dilimleyerek servis yapın.

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