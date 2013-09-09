Kivili Cheesecake

Büyük bir kabın içinde yoğurt, toz krem şanti, pudra şekeri ve sütü çırpma teliyle karıştırın. Erimiş olan jelatini de içine ilave edip, 1-2 kez karıştırdıktan sonra kelepçeli kalıbın içine dökün. Buzdolabında 5 saat beklettikten sonra, üzerini kivi dilimleriyle süsleyerek servis yapın.