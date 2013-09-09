Kivili Cheesecake
Yoğun kremamsı dokusuyla klasik cheesecake, kivinin ekşi ve ferah aromasıyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. Her diliminde hafiflik, her lokmada tazelik!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yağı eritip, bisküvileri mutfak robotunda ufalayın. Ufalanmış bisküviyi yağla iyice karıştırın. Kelepçeli kek kalıbının tabanına bisküvili karışımı elinizle bastırarak döşeyin. İnce dilimler halinde kesilmiş kivileri kelepçeli kalıbın kenarlarına dizin. Toz jelatini 3 yemek kaşığı kaynar suda eritin.
- 2Büyük bir kabın içinde yoğurt, toz krem şanti, pudra şekeri ve sütü çırpma teliyle karıştırın. Erimiş olan jelatini de içine ilave edip, 1-2 kez karıştırdıktan sonra kelepçeli kalıbın içine dökün. Buzdolabında 5 saat beklettikten sonra, üzerini kivi dilimleriyle süsleyerek servis yapın.
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