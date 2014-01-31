Kirazlı Çikolata Pasta
Kirazlı çikolata pastası, yoğun çikolatalı kekle taze kirazları birleştiren lezzetli bir tatlıdır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kirazların çekirdeklerini çıkartın.Vişne likörü içinde bekletin.Bisküvileri havanda dövüp, 1 çay kaşığı tarçınla karıştırın. Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın. 22 cm çapında kelepçeli bir kalıbın dibine bastırarak yayın. Beyaz, sütlü ve bitter çikolatayı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Eriyen bitter çikolatanın yarısını ayırın.
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2
10-12 adet kirazı, bitter çikolataya bulayın. Donması için buzdolabında bekletin. Kremayı 4 yemek kaşığı toz şeker ile çırpın. Kremaya, labne peyniri ekleyip karıştırın. Jelatinleri soğuk suda bekletin. Yumuşayıp kabarınca, suyunu süzerek, sıcak suyun içinde eritin. Eriyen jelatini kremaya ekleyip karıştırın.
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3
Karışımı üçe ayırın. Her birine ayrı ayrı olarak erimiş çikolataları ekleyip karıştırın. Beyaz çikolatalı kremadan 1 yemek kaşığı ayırın. Kalanını kalıptaki bisküvilerin üzerine dökün. Üzerine sütlü çikolatalı kremayı ve kirazların bir kısmını yayın. Daha sonra bitter çikolatalı krema ve kirazları ekleyin. En üste, ayırdığınız beyaz çikolatayı yayın. Buzdolabında 1 gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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