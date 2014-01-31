Kirazlı Çikolata Pasta

Karışımı üçe ayırın. Her birine ayrı ayrı olarak erimiş çikolataları ekleyip karıştırın. Beyaz çikolatalı kremadan 1 yemek kaşığı ayırın. Kalanını kalıptaki bisküvilerin üzerine dökün. Üzerine sütlü çikolatalı kremayı ve kirazların bir kısmını yayın. Daha sonra bitter çikolatalı krema ve kirazları ekleyin. En üste, ayırdığınız beyaz çikolatayı yayın. Buzdolabında 1 gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.