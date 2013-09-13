Hurma Kremalı Pasta

Krema için, çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları üzerini iki parmak geçecek kadar suyla birlikte bir tencereye alıp, yumuşayıncaya kadar pişirin. Ardından başka bir kaba alıp robot yardımıyla püre haline getirin. Tekrar tencereye alın. Üzerine portakal suyunu ve portakal rendesini, tereyağı, toz şekeri ekleyin ve 2-3 dakika kaynatın.