Hindistan Cevizli Pasta
Hafif ve yumuşacık kek katmanlarının arasına serpiştirilen Hindistan cevizi taneleriyle ferahlatıcı, eşsiz bir tatlı deneyimi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Beyaz kek için çikolatayı tereyağı ile birlikte ısıya dayanıklı bir kaba alın. Benmari usulü eritin. Karıştırarak soğutun. Ekmeği kırıntı haline getirip una ekleyin. Diğer tarafta yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Un-ekmek karışımını ve erimiş çikolatayı ekleyip metal kaşıkla karıştırın. 20 cm çaplı kelepçeli bir kalıbı yağlayın.
- 2Karışımı kalıba yayın. Aynı işlemi siyah kek için de uygulayın. Kekleri kalıptan çıkarıp soğutun. Enlemesine ikiye ayırın. Kremayı buzdolabında soğutun. Şeker ve hindistan cevizi ekleyip karıştırın. Koyu renk keklerden birini servis tabağına alıp üzerine krema sürün. Üzerine beyaz kek yerleştirip tekrar krema sürün. Kalan siyah keki yerleştirip krema sürün.
- 3Üzerine beyaz keki oturtun. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritip pastanın üzerine yayın. Doğranmış hindistan cevizi dilimlerini çikolatanın üzerine yerleştirin. Buzdolabında 1-2 saat bekletip dilimleyerek servis yapın.
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