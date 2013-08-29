Hindistan Cevizli Pasta

Beyaz kek için çikolatayı tereyağı ile birlikte ısıya dayanıklı bir kaba alın. Benmari usulü eritin. Karıştırarak soğutun. Ekmeği kırıntı haline getirip una ekleyin. Diğer tarafta yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Un-ekmek karışımını ve erimiş çikolatayı ekleyip metal kaşıkla karıştırın. 20 cm çaplı kelepçeli bir kalıbı yağlayın.