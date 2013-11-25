Galeta Unlu Kiraz Pastası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pastanın keki için derin bir kapta yumurta ve toz şekeri bir çırpıcı ile iyice çırpın. İçine tereyağı, galeta unu, un, toz fındık, vanilya, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın.
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2
26 cm çapındaki yağlanmış tart kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına çıkarın.
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3
Şerbeti için bir tencerede toz şeker ve suyu kaynatın. Soğuyan şerbeti soğuk kekin üzerine gezdirin. Kreması için süt, toz şeker, nişasta ve unu bir tencereye alıp, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
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4
Daha sonra tereyağı ve kremayı katıp, tencereyi ocaktan alın. Kaymak tutmaması için çırpıcı teli ile karıştırıp, ılıtın. Daha sonra kekin üzerineboşaltıp, spatula ile düzeltin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra üzerini kirazla süsleyin ve dilimleyerek, servis yapın.
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