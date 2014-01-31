Diyet Piramit Pasta

Diyet bisküvileri ufak ufak kırın. Süt, esmer şeker, yumurta sarısı, vanilya ve kakaoyu bir tencerede karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra yağı ekleyin. Kırdığınız bisküvileri de tenceredeki karışıma ekleyip karıştırın. Dikdörtgen şeklinde bir alüminyum folyo kesin.