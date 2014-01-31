Diyet Piramit Pasta
Diyet piramit pasta, ara öğünlerde hafif bir öğün olarak tercih edilebilir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Diyet bisküvileri ufak ufak kırın. Süt, esmer şeker, yumurta sarısı, vanilya ve kakaoyu bir tencerede karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra yağı ekleyin. Kırdığınız bisküvileri de tenceredeki karışıma ekleyip karıştırın. Dikdörtgen şeklinde bir alüminyum folyo kesin.
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2
Folyonun ortasına uzunlamasına pasta hamurunu yayın. Daha sonra folyonun yan kısımları ile pastanın üzerini kapatın. Elinizle hamuru yukarı doğru yükselterek piramit şekli verin. Pastayı buzlukta dondurun. Dilimleyerek servis yapın.
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