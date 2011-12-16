Çilekli ve Bademli Mereng

Düz uç taktığınız sıkma torbasına karışımı alıp dairelerin üzerine sıkın. Merenglerin üzerine file badem serpin. 40-50 derece fırında 10-12 saat bekleterek kurutun. Diğer tarafta krem patisserie için süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı karıştırarak kısık ateşte pişirin. Soğuması için başka bir kaba alın.