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Öğünler Pastalar Çikolatalı piramit pasta

Çikolatalı Piramit Pasta

Çikolatalı Piramit Pasta
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri mikserin hızlı devrinde, yaklaşık 15 dakika çırpın. Çikolatayı eritip ekleyin. Ardından çikolatalı pralini ekleyin. Krem şantiyi ilave edin.
  • 2
    Yaprak jelatini soğuk suda eritip ekleyin. Piramit kalıbın içine, karışımın yarısını dökün. Üzerine file badem serpiştirin. Kalan yumurtalı karışımı döküp bisküvi yerleştirin. Derin dondurucuda sertleşene dek dinlendirin.
  • 3
    Kalıptan ters çevirip çıkarın. Üzerine eritilmiş çikolata gezdirin. File badem serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

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