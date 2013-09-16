Çikolatalı Piramit Pasta
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri mikserin hızlı devrinde, yaklaşık 15 dakika çırpın. Çikolatayı eritip ekleyin. Ardından çikolatalı pralini ekleyin. Krem şantiyi ilave edin.
- 2Yaprak jelatini soğuk suda eritip ekleyin. Piramit kalıbın içine, karışımın yarısını dökün. Üzerine file badem serpiştirin. Kalan yumurtalı karışımı döküp bisküvi yerleştirin. Derin dondurucuda sertleşene dek dinlendirin.
- 3Kalıptan ters çevirip çıkarın. Üzerine eritilmiş çikolata gezdirin. File badem serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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