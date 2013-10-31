Çikolatalı Çam Ağacı Pastası

Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Keki ıslatmak için su, toz şeker ve likörü bir kapta karıştırıp, üzerine gezdirin. Ganaj kreması için kremayı bir kaba alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Çikolatayı ilave edin, karıştırarak eritin. Krema ılınınca kekin üzerini kaplayın. Antep fıstığı ile süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.