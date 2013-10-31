Çikolatalı Çam Ağacı Pastası
Çikolatalı çam ağacı pastası, yılbaşı temalı lezzetli bir pastadır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Ayçiçek yağı ilave edin ve tekrar çırpın. Elenmiş un, nişasta ve kabartma tozunu kattıktan sonra yağlanmış unlanmış çam ağacı şeklindeki kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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2
Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Keki ıslatmak için su, toz şeker ve likörü bir kapta karıştırıp, üzerine gezdirin. Ganaj kreması için kremayı bir kaba alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Çikolatayı ilave edin, karıştırarak eritin. Krema ılınınca kekin üzerini kaplayın. Antep fıstığı ile süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.
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