Cheesecake

Öncelikle kek için, yumurta ve şekeri iyice çırpın. 2 kahve fincanı un, kakao, kabartma tozu ve süt ilave edip karıştırın. Derin bir kalıba boşaltın. Orta ısılı fırında pişirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı kakao ve 1 çorba kaşığı şekeri ekleyip karıştırın. Kakaolu şekerli suyla keki ıslatın. Krema için, krem şantiyi sütle çırpın. 1 paket labne peyniri ekleyin. Vişne jölesini de üzerindeki tarife göre hazırlayın. Jöle soğuyunca kremaya ekleyin. Hazırladığınız keki çembere yerleştirin. Üzerine kremayı boşaltın. Derin dondurucuda soğutun. Bu arada üzeri için de jöleyi hazırlayıp, içine vişneleri ekleyin. Ilınınca pastanın üzerine ilave edin. Tekrar buzdolabına alıp, birkaç saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın. şekeri ekleyip karıştırın. Kakaolu şekerli suyla keki ıslatın. Krema için, krem şantiyi sütle çırpın. 1 paket labne peyniri ekleyin. Vişne jölesini de üzerindeki tarife göre hazırlayın. Jöle soğuyunca kremaya ekleyin. Hazırladığınız keki çembere yerleştirin. Üzerine kremayı boşaltın. Derin dondurucuda soğutun. Bu arada üzeri için de jöleyi hazırlayıp, içine vişneleri ekleyin. Ilınınca pastanın üzerine ilave edin. Tekrar buzdolabına alıp, birkaç saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.