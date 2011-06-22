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Bisküvili Kolay Pasta

Bisküvili Kolay Pasta
ORTA

Pratik hazırlanışı ve muhteşem lezzetiyle Bisküvili Kolay Pasta

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bisküvileri elinizle kırıp, geniş bir kaba alın. Üzerine kakaoyu, tereyağını ve sütü ekleyip, iyice karıştırın.
  • 2
    Hazırladığınız bu harcı kare şeklindeki bir cam tepsiye yayın. Muhallebi için, bir tencereye süt, mısır nişastası, pirinç unu, yumurta sarısı, vanilya, toz şeker ve tereyağını alın. Karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Hazırladığınız muhallebiyi, tepsiye düzgün bir şekilde yaydığınız bisküvili harcın üzerine dökün.
  • 3
    Muhallebi henüz sıcakken üzerine kakao serpin. Soğuduktan sonra dilimleyerek, servis yapın.

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