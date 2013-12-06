Bisküvili Ekler Pasta
Malzemeler
Yapılışı
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1
Puding ve sütü bir tencereye alıp, koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Dikdörtgen bir kalıbın dibine bisküvileri yan yana dizin.
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2
Üzerine pudingin yarısını yayın. Tekrar bisküvi dizip kalan pudingi yayın ve kaşıkla üzerini düzleştirin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, fındık kreması ile karıştırın ve pudingin üzerine yayın.
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3
1 gece ya da en az 4 saat buzdolabında bekletin. Çilekle süsleyip, dilimleyerek servis yapın.
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