Bisküvili Çilekli Rulo Pasta

Sade bisküviyi elle ufalayın. 1 adet yumurta ve yarım çay bardağı süt ekleyip hamur elde edin. Streç filme sarıp buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kakaolu bisküviyi elle ufalayın. 1 adet yumurta ve yarım çay bardağı süt ekleyip hamur elde edin.