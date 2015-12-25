Bademli Mozaik Pasta
Soğuk servis edilen bu pasta, mozaik desenli görüntüsü ve bademin eşsiz aromasıyla çay saatlerinin vazgeçilmezidir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı ve tatlandırıcıyı tencereye alın. Üzerine yumurta ekleyin. Kakao ve süt ilave edip karıştırın. Çok kısık ateşte 3 dakika karıştırarak pişirin. Bademin yarısını rondodan geçirin. Tereyağlı karışımı ocaktan alıp, üzerine badem ekleyin. Kalan badem ve cevizi irice parçalayıp ilave edin.
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2
Rendelenmiş portakal kabuğu ve küp doğranıp, fırında kızartılmış ekmek ekleyip karıştırın. Dilediğiniz şekilde küçük kalıplara veya büyük bir kalıba yerleştirip buzdolabının alt rafında 30 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde küçük parçalara ayırdığınız çikolatayı süt ekleyerek benmari usulü eritin. Buzdolabından çıkardığınız pastanın üzerine çikolata sos gezdirin. Bademle süsleyip servis yapın.
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