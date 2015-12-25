Bademli Mozaik Pasta

Tereyağı ve tatlandırıcıyı tencereye alın. Üzerine yumurta ekleyin. Kakao ve süt ilave edip karıştırın. Çok kısık ateşte 3 dakika karıştırarak pişirin. Bademin yarısını rondodan geçirin. Tereyağlı karışımı ocaktan alıp, üzerine badem ekleyin. Kalan badem ve cevizi irice parçalayıp ilave edin.