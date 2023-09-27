Patatesli Pancake
Avrupa'da latke olarak bilinen bu tarif oldukça ünlü ve sevilen bir tarif. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde; yani günün her öğününde hazırlayıp sunabileceğiniz bir lezzet patatesli pancake tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İki yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alın. Kıyılmış soğanı karamelize olana kadar kısık ısıda karıştırarak 15 dakika pişirin.
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2
Patatesleri rendeleyip suyunu elinizle sıkın. Üzerine yumurta, kabartma tozu, kıyılmış soğan ve karamelize soğan ekleyip karıştırın.
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3
Karışımdan 1 çorba kepçesi alın. Zeytinyağı ile yağlanmış tavada 4 dakika pişirin. Diğer tarafını da çevirip aynı şekilde pişirin. Her seferinde tavayı zeytinyağı ile yağlayarak karışım bitene kadar işleme devam edin. Ilık olarak servis yapın.
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