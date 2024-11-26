Çikolatalı Pancake
2012 yılında, İngiltere’de bir grup insanın, 3.558 adet pancake’i bir saat içinde pişirerek dünya rekoru kırdığını biliyor muydunuz?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Büyük bir karıştırma kabında un, kakao, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ayrı bir kapta süt, yumurta ve eritilmiş tereyağını çırpın.
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2
Sıvı karışımı kuru malzemelere ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Orta ateşte bir tavayı ısıtın ve hafifçe yağlayın. Bir kepçe yardımıyla tavaya hamur dökün arkalı önlü pişirin.
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3
Pişen pancake'leri tabağa dizin ve üzerine çikolata sosu dökün. Ahududu ve nane yaprakları ile süsleyin. Çikolata serpip servis yapın.
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