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Öğünler Pancake & Waffle Çikolatalı pancake

Çikolatalı Pancake

Çikolatalı Pancake

2012 yılında, İngiltere’de bir grup insanın, 3.558 adet pancake’i bir saat içinde pişirerek dünya rekoru kırdığını biliyor muydunuz?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Büyük bir karıştırma kabında un, kakao, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ayrı bir kapta süt, yumurta ve eritilmiş tereyağını çırpın.

  • 2

    Sıvı karışımı kuru malzemelere ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Orta ateşte bir tavayı ısıtın ve hafifçe yağlayın. Bir kepçe yardımıyla tavaya hamur dökün arkalı önlü pişirin.

  • 3

    Pişen pancake'leri tabağa dizin ve üzerine çikolata sosu dökün. Ahududu ve nane yaprakları ile süsleyin. Çikolata serpip servis yapın.

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