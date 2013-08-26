Limonlu Mereng
Altı nefis limon kreması, üstü bulut gibi mereng ile tatlı-ekşi dengesinin en zarif hali.
Malzemeler
Yapılışı
1
Tart hamuru için oda sıcaklığında beklemiş tereyağı, un, sirke ve suyu karıştırıp yoğurun. Hamuru merdane ile açıp küçük tart kalıplarına yerleştirin. Hamurların üzerini çatal ile birkaç yerinden delin.
2
Üzerilerini yağlı kağıt ile kaplayıp nohut doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Yağlı kağıt ve nohutları alıp 15 dakika daha pişirin. Krema için nişasta, su, limon suyu, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu bir tencereye alıp karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
3
Tencereyi ocaktan alıp yumurta sarılarını ve margarini ilave edip karıştırın. Krema soğuyunca tart hamurlarının üzerine paylaştırın. Üzeri için yumurta aklarını ve pudra şekerini katı bir hal alana kadar mikserleyin.
4
Bu karışımı kremaların üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının üst ızgarası ile merenglerin üzeri pembeleşene kadar bekletin. Soğuduktan sonra servis yapın.
