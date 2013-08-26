Limonlu Mereng

Üzerilerini yağlı kağıt ile kaplayıp nohut doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Yağlı kağıt ve nohutları alıp 15 dakika daha pişirin. Krema için nişasta, su, limon suyu, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu bir tencereye alıp karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.