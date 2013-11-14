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Kestaneli İncir Kızartması Tarifi

Kestaneli İncir Kızartması Tarifi
ORTA

Kestaneli incir kızartması nasıl yapılır. Damak tadınıza yakışacak kestaneli incir kızartması tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Şurup için toz şeker ve suyu kaynatın. Kestanelere çizikler atıp, şurubun içinde haşlayın. Suyunu süzüp, kabuklarını temizleyin. Tarçın ilave edip blenderden geçirin. İncirlerin üst kısımlarını kesip, içlerini çay kaşığı ile çıkarın. Kestaneli karışımı incirlerin içlerine pay edin. Kapak kısımlarını tekrar incirlerin üzerine kapatın.
  • 2

    Tempura sos için un, süt, toz şeker ve yumurtayı karıştırın. İncirleri sosa batırıp, kızgın ayçiçeği yağında kızartın. Ahududu sos ve pudra şekeri ile servis yapın.

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