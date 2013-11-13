Brownie'li Balkabaklı Parfe Tarifi

Brownie için yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Yoğurt ve ayçiçeği yağı ekleyip, karıştırın. Un, kakao ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ilave edin. Ceviz ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı yağlanmış orta boy kare kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 pişirin. Bal kabaklı parfe için, küçük dilimlenmiş bal kabağını tencereye alın. Toz şeker ve su ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.