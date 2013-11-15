Tarif Ara
Öğünler Meyveli Tatlılar Armut tatlısı tarifi

Armut Tatlısı Tarifi

Armut Tatlısı Tarifi
ORTA

Armut tatlısı tarifi sayesinde köyden bol bol armut getireceksiniz. Armut tatlısı nasıl yapılıp öğrenip bol bol yapabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Armutların kabuğunu soyup, 2 cm kalınlığında dilimleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritin.
  • 2
    Armut, tarçın, limon suyu ve kahve likörü ekleyip, armutları zedelemeyecek şekilde çevirerek pişirin. Tortilla ekmeğini 1'er cm şeritler halinde kesin. Ayçiçek yağda kızartıp, armut tatlısı ile birlikte ılık servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Meyveli Paluze Tarifi

Meyveli Paluze Tarifi

Cevizli Pirinçli İncir
KOLAY

Cevizli Pirinçli İncir

Çilekli Çikolata
KOLAY 10 DAKİKA

Çilekli Çikolata

Çilekli, Kremalı Peynir Tatlısı
KOLAY 20 DAKİKA

Çilekli, Kremalı Peynir Tatlısı