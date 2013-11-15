Armut Tatlısı Tarifi
Armut tatlısı tarifi sayesinde köyden bol bol armut getireceksiniz. Armut tatlısı nasıl yapılıp öğrenip bol bol yapabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Armutların kabuğunu soyup, 2 cm kalınlığında dilimleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritin.
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2
Armut, tarçın, limon suyu ve kahve likörü ekleyip, armutları zedelemeyecek şekilde çevirerek pişirin. Tortilla ekmeğini 1'er cm şeritler halinde kesin. Ayçiçek yağda kızartıp, armut tatlısı ile birlikte ılık servis yapın.
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