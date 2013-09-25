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Kakaolu Kurabiye

Kakaolu Kurabiye
ORTA 20 DAKİKA

Leziz kakaolu kurabiye!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yumurta ve toz şekeri çırpın. Üzerine oda sıcaklığında margarin, süt, kakao ve kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın.
  • 2

    Bir saat buzdolabında beklettikten sonra merdane yardımı ile açın. Açtığınız hamurdan bardak ağzı ile parçalar kesin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizip, önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Servis tabağına alıp üzerilerine kakao serpin. Fındıkla süsleyip servis yapın.

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