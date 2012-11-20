Hurmalı Kurabiye

Unu havuz şeklinde açın. Unun üzerine antep fıstığı, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozu ekleyin. Havuzun ortasına yumurta ve küp doğranmış tereyağını ilave edin. Kenarlardaki unlu karışımdan azar azar ortaya alarak yoğurun. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.