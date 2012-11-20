Hurmalı Kurabiye
Hurmalı kurabiye, yumuşak dokusu ve yoğun hurma aromasıyla çay saatlerinde tercih edilebilecek bir tarif.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu havuz şeklinde açın. Unun üzerine antep fıstığı, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozu ekleyin. Havuzun ortasına yumurta ve küp doğranmış tereyağını ilave edin. Kenarlardaki unlu karışımdan azar azar ortaya alarak yoğurun. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
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2
Harç için hurma, file antep fıstığı ve portakal kabuğunu harmanlayın. Hamurdan ceviz iriliğinde bezeler koparın. Ortalarına harçtan pay edip, elinizde yuvarlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin.
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