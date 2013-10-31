Çikolatalı Kurabiye

Sos için sütü bir kaba alın. Krema ve toz şeker ekleyip, kaynayana dek karıştırın. Parçalara bölünmüş çikolata ilave edip, kısık ateşte eriyene dek karıştırın. Sosu kurabiyelerin ortalarına pay edip, önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.