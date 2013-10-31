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Çikolatalı Kurabiye

Çikolatalı Kurabiye
KOLAY 25 DAKİKA

Leziz çikolatalı kurabiye tarifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Un, tereyağı, toz şeker, kabartma tozu, vanilya ve toz bademi derin bir kapta iyice yoğurun. Buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlak şekil verin.

  • 2

    Üzerine sos koymak için parmağınızla ortalarına bastırın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 20 dakika pişirin.

  • 3

    Sos için sütü bir kaba alın. Krema ve toz şeker ekleyip, kaynayana dek karıştırın. Parçalara bölünmüş çikolata ilave edip, kısık ateşte eriyene dek karıştırın. Sosu kurabiyelerin ortalarına pay edip, önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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