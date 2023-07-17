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Vişneli Cupcake

Vişneli Cupcake
KOLAY 15 DAKİKA

Kekin hiç böylesini tatmadınız! Bir çay ya da kahve eşliğinde, sevdiklerinizle beraber taçlandıracağınız çok pratik olan, tatlı krizlerini bitiren bir tarif! Vişneli kırıntılı cupcake tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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