Vişneli Cupcake
Kekin hiç böylesini tatmadınız! Bir çay ya da kahve eşliğinde, sevdiklerinizle beraber taçlandıracağınız çok pratik olan, tatlı krizlerini bitiren bir tarif! Vişneli kırıntılı cupcake tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurta ve toz şekeri 4-5 dakika iyice kabarana kadar çırpın. Üzerine tereyağı ve yoğurt ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
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2
İçine rendelenmiş lime kabuğu ekleyin. Un, kabartma tozu ve karbonatı eleyip üzerine ekleyin. Spatula ile hamuru söndürmeden, alt-üst ederek karıştırın.
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3
Hamuru muffin kalıplarına 2/3'ü dolacak şekilde pay edin. Üzerlerine 2-3 adet çekirdeği ayıklanmış vişne yerleştirin ve yarısına kadar hamurun içine batırın. Kırıntı için tereyağını bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ekleyin.
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4
Parmak uçlarınızla kırıntı olacak şekilde ufalayın. Muffin kalıplarının üzerine kırıntıları bir kaşık yardımıyla paylaştırın.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kontrol ederek (cupcake'lere bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.
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