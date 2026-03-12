Muzlu Kek
Malzemeler
Yapılışı
-
1
. Olgun muz çatalla ezilir.Her kek yapımında olduğu gibi önce sıvılar karştırılır. Ben miksersiz yapıyorum ama mikserle de olur. Sonra tozlar eklenir
-
2
Kek kalıbı iyice yağlanıp içerisine dökülür. 45 dakika 190 derecede pişer. Kürdan testini geçince çıkarabiliriz ama içerisi hep biraz ıslak olmalı. Diğer kekler gibi kuru değil.
