Mermer Kek
ben küçükken annem çoğunlukla ben ve kardeşlerime mermer kek yapardı. Kekin ismini küçükken zor söylesem de tüm keki kardeşim ve de ben bitirirdik annemlere bırakmazdık. Büyüyünce daha farklı lezzetleri denediğimiz için mermer kek yapmayı unuturduk. daha sonrasında bir gün annemden tarifini istedim ve yapmaya çalıştım, işte o küçüklüğümde yediğim kek. bu tarif raflarda duran keklerden de güzel. denemenizi tavsiye ederim.
Mermer Kek İçin Malzemeler
Mermer Kek Yapılışı
-
1
yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp köpürene kadar 2 4 dakika çırpın.
-
2
Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.
-
3
kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek kek karışımımızın içerisine ilave edin.
-
4
hazırladığımız karışımın yarısını ayrı bir yere alıp içerisine elekten geçirerek kakaoyu ilave edin.
-
5
margarin ile yağladığımız kek kalıbına iki karışımdan da sırayla bir miktar ekleyerek kalıbı doldurana kadar bu işlemi yapmaya devam edin.
-
6
kekin karışımını 170 derece önceden ısıtılmış fırına verin.
-
7
40 50 dk arasında pişirin. Kek piştimi diye emin olamıyorsanız eğer kürdan yardımıyla anlayabilirisiniz.
-
8
kek piştiğinde soğumaya bıraktıktan sonra servis edin. Afiyet olsunn
