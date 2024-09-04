Kakaolu Kek

Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar mikser yardımıyla çırpın. Süt, zeytinyağı ve maden suyu ekleyip mikserin düşük devrinde iki dakika karıştırmaya devam edin. Kalan kuru malzemeleri eleyerek ve azar azar ilave edin. Mikserin düşük devrinde iki dakika daha çırpın.