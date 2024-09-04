Kakaolu Kek
Çaylarınızın yanına lezzet ve şıklık katacak kakaolu kek tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar mikser yardımıyla çırpın. Süt, zeytinyağı ve maden suyu ekleyip mikserin düşük devrinde iki dakika karıştırmaya devam edin. Kalan kuru malzemeleri eleyerek ve azar azar ilave edin. Mikserin düşük devrinde iki dakika daha çırpın.
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2
Orta boy ve yuvarlak kek kalıbını zeytinyağı ile yağlayıp unlayın. Kek hamurunu kalıba boşaltıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında ortalama 50 dakika kontrol ederek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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