Ayva Soslu Kek

Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 10 dakika pişirin. Isıyı 170 dereceye çıkarın. Bir bıçak batırıp kontrol ederek, içini çekene kadar pişirin. Ayvalı sos için ayvaların kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarın. Küp doğrayıp, 1 su bardağı toz şeker ile birlikte pişirin. Ayvayı blenderden geçirip kenara alın.