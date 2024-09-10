Antalya Portakalı ile Islak Kek
Malzemeler
Yapılışı
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1
Orta boy kek kalıbını yağlayın ve unlayın. Yumurta ve toz şekeri mikserle köpük olana kadar çırpın. Süt, zeytinyağı, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.
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2
Un, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırın. Sıvı karışıma azar azar ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Karışımı kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.
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3
Ilık kekin üzerine soğumuş şerbeti dökün. Kekin şerbeti iyice çekmesi için en az1-2 saat dinlendirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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