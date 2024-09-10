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Öğünler Kekler Antalya portakalı ile ıslak kek

Antalya Portakalı ile Islak Kek

Antalya Portakalı ile Islak Kek
ORTA 40 DAKİKA

Antalya portakallarıyla yapılan bu tarifimiz sofralarınıza renk ve lezzet katacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Orta boy kek kalıbını yağlayın ve unlayın. Yumurta ve toz şekeri mikserle köpük olana kadar çırpın. Süt, zeytinyağı, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.
  • 2
    Un, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırın. Sıvı karışıma azar azar ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Karışımı kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.
    Şerbet için portakal suyu ve toz şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve biraz soğumaya bırakın.
  • 3
    Ilık kekin üzerine soğumuş şerbeti dökün. Kekin şerbeti iyice çekmesi için en az1-2 saat dinlendirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

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