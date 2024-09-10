Antalya Portakalı ile Islak Kek

Un, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırın. Sıvı karışıma azar azar ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Karışımı kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.Şerbet için portakal suyu ve toz şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve biraz soğumaya bırakın.