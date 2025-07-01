Kuşkonmazlı Nohutlu Kahvaltı Tabağı
Güne protein ve yeşil güçle başla: Kuşkonmazlı Nohutlu Kahvaltı Tabağı, doyurucu ve sağlıklı bir sabah seçeneği!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuşkonmazları önce kaynar suda 30 saniye bekletip sonra buzlu suya alarak blanşe edin. İyice kurulayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz ile tatlandırıp servis tabağına alın.
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2
İstediğiniz kıvamda haşlanmış yumurtayı ikiye keserek kuşkonmazların üzerine yerleştirin.
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3
Nohudu galeta unu, kalan zeytinyağı, tuz ve pul biber ile harmanlayıp tavada hafifçe soteleyin. Baharatlı sote nohudu da tabağa alın. Çörek otu serpip servis edin.
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