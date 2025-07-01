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Kuşkonmazlı Nohutlu Kahvaltı Tabağı

Kuşkonmazlı Nohutlu Kahvaltı Tabağı
KOLAY 20 DAKİKA

Güne protein ve yeşil güçle başla: Kuşkonmazlı Nohutlu Kahvaltı Tabağı, doyurucu ve sağlıklı bir sabah seçeneği!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuşkonmazları önce kaynar suda 30 saniye bekletip sonra buzlu suya alarak blanşe edin. İyice kurulayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz ile tatlandırıp servis tabağına alın.

  • 2

    İstediğiniz kıvamda haşlanmış yumurtayı ikiye keserek kuşkonmazların üzerine yerleştirin.

  • 3

    Nohudu galeta unu, kalan zeytinyağı, tuz ve pul biber ile harmanlayıp tavada hafifçe soteleyin. Baharatlı sote nohudu da tabağa alın. Çörek otu serpip servis edin.

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