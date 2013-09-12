Tuzlu Yıldızlar
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir kapta margarin, ayçiçek yağı, yoğurt, tuz ve toz şekeri iyice karıştırın.
- 2
Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamuru merdane ile biraz açın. Yıldız şeklindeki kalıp yardımıyla parçalar hazırlayın.
- 3
Yıldızları, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.
- 4
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 30-35 dakika üzerileri pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
- 2
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