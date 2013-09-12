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Öğünler Gluten İçeren Hamur İşleri Tuzlu yıldızlar

Tuzlu Yıldızlar

Tuzlu Yıldızlar
ORTA 10 DAKİKA

Görsel bir şölen tuzlu yıldızlar. Tuzlu yıldızlar nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
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