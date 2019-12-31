Mercimekli Börek

Dinlenen hamuru portakal büyüklüğünde bezelere ayırın. Bir adet bezeyi yufka büyüklüğünde açın. Daha sonra bir kenarına iç harçtan koyup, rulo şeklinde sarın. Yağlanmış yuvarlak bir tepsinin ortasına gül şekli vererek dolayın. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın ve tepsideki hamurun etrafına sarın. Böreğin üzerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.