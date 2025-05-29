Çikolatalı Fındık Kreması
Kahvaltıların ve tatlı kaçamaklarının favorisi olacak bir lezzet: Ev yapımı Çikolatalı Fındık Kreması ile doğallığın tadını çıkarın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fındıkları tepsiye yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kavurun. Temiz bir mutfak bezi ile ovalayarak kahverengi kabukları olabildiğince temizleyin ve soğumaya bırakın.
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2
Mutfak robotundan geçirip iyice inceltin. Ayrı bir yerde çikolata, krema ve sütü benmari usulü eritin. Pudra şekeri ve çikolatalı karışımı mutfak robotuna alıp 5 dakika çalıştırın. Hava almayan cam bir kavanozda ve kapağı sıkıca kapalı olarak 5-7 gün içinde bitirmeye özen gösterin.
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