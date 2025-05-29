Çikolatalı Fındık Kreması

Mutfak robotundan geçirip iyice inceltin. Ayrı bir yerde çikolata, krema ve sütü benmari usulü eritin. Pudra şekeri ve çikolatalı karışımı mutfak robotuna alıp 5 dakika çalıştırın. Hava almayan cam bir kavanozda ve kapağı sıkıca kapalı olarak 5-7 gün içinde bitirmeye özen gösterin.