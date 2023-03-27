Karalahanalı Mısır Ekmeği
Karadeniz yöresine ait mısır ekmeği nasıl yapılır? Karadenizlilerin vazgeçilmezi mısır ekmeği tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unları ve kabartma tozunu bir kasede karıştırın. Başka bir kasede yumurta ile zeytinyağını çırpın.
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2
Daha sonra unlu karışıma azar azar ve karıştırarak ekleyin. Peyniri, pazıyı, sarımsağı, mısırı, tuzu ve baharatları katın. İyice karıştırın. 20 cm'lik kelepçeli kek kalıbına pişirme kağıdı serin ve yağlayın.
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3
Karışımı içine yavaşça boşaltın. Üzerini düzeltin. Arzuya göre susam ve çörek otu serpin.
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4
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp üzerini kapatın ve 10 dakika dinlendirin. Dilimleyip ılık veya soğuk olarak servis yapın.
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