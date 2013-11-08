Dondurmalı İncir Sarması Tarifi
Dondurmalı incir sarması nasıl yapılır? Buz gibi tadıyla içinizi ferahlatacak dondurmalı incir sarması tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
İncirleri yumuşayıncaya kadar haşlayın. Yarım limonun suyunu ilave ederek soğumasını bekleyin. Bir tepsiye strech film serin. Soğuduktan sonra incirleri blenderde ezip tepsiye yayın.
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2
İçine dondurmayı koyup, rulo halinde sarın. Dondurucuda 1 saat beklettikten sonra, dilimleyerek ve üzerine ceviz kırıkları serperek servis yapın.
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