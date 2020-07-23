Bitter Çikolatalı Dondurma

Ertesi gün karışımın üzerindeki kabuğu mikser yardımıyla karışıma yedirin. Bu sefer hava almaması için streç folyoyu dondurmanın üzerine bastırarak yayın. Bir kat daha streç folyoyu üzerine gererek örtün ve en az 8 saat boyunca buzlukta bekletin. Dondurma kaşığı ile şekillendirip dondurma kaselerine paylaştırın. Bekletmeden servis yapın.